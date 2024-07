Finale degli Europei Sissi o Perfetti sconosciuti? La tv del 14 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 luglio 2024) Per la prima serata in tv, domenica 14, su RaiUno alle 21 si potrà vedere la partita di calcio tra Spagna e Inghilterra, valida per la. Il pre-partita inizierà alle 20.35. Canale5 alle 21.30 proporrà la serie “Segreti di famiglia”. Verranno proposti tre episodi: nel primo, Eren è tenuto sotto stretta osservazione da Pars, ma nonostante ciò decide di aiutare Ceylin a trovare il taxi su cui è salita Inci la notte dell’omicidio. Nel secondo, llgaz sorprende Engin ad annusare una sciarpa per sentire il profumo di Ceylin, e il procuratore sospetta che il ragazzo si sia invaghito di lei. Nel terzo, Ceylin trova a casa di Engin una barchetta di carta, come quelle che costruiva Inci, e si convince che l’assassino di sua sorella viva in quella casa.