Dagli Usa | I Mondiali 2026 saranno senza rischi affronteremo la questione sicurezza

(Di domenica 14 luglio 2024) “Idi calcioun torneo incredibilmente sicuro”. A fare la promessa è stato il governatore del New Jersey, Phil Murphy, parlando ai media a Berlino il giorno della finale di Euro 2024, all’indomani dell’attentato a Donald Trump in Pennsylvania e in seguito ai tafferugli tra tifosi in tribuna durante la semifinale di Copa America tra Colombia e Uruguay a Charlotte, in Carolina del Nord. In merito al tentativo di omicidio dell’ex presidente Usa, Murphy ha detto: “Quel tipo di violenza non ha posto nel discorso pubblico americano, anche se, in alcuni stati hanno leggi sulladelle armi meno severe rispetto al New Jersey”. Il governatore ha poi parlato delo di violenze tra tifosi, dicendo che gli organizzatori della Coppa del Mondo, che sarà ospitata oltre che negli Usa ma anche in Canada e Messico, avranno molto più tempo per organizzare un torneo sicuro.