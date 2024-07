Tour de France 2024 quattordicesima tappa classifica e ordine d’arrivo | Pogacar si prende il primo traguardo in salita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Tadejvince ladelde. Lo sloveno sila scena nelarrivo indella Grand Boucle dominando l’ascesa del Pla d’Adet. Dopo unmalet e un Horquette d’Ancizan ad osservare,si scatena a 5 km dale risale su Ben Healy e Adam Yates respingendo gli attacchi di Jonas Vingegaard (Team Visma) e Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Alsono 40 secondi di vantaggio per lo sloveno, che allunga a +1’57” nella generale sul danese. Vittoria numero 13 peraldee 16ª stagione. Successo numero 79 per la UAE Emirates, sempre più dominatrice del panorama ciclistico. Giulio Ciccone tiene in alto i colori azzurri chiudendo al quinto posto a 1’23” dalla testa.