Ecco perché Al Pacino ha schiaffeggiato un' attrice sul set di 88 minuti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 13 luglio 2024) Alha aiutato a modo suo, una giovanepenalizzata da un attacco di panico, mentre erano sul set di 88L'Alicia Witt deve ringraziare Alper quella che definisce la migliore lezione che ha imparato nel suo mestiere. Prima di lavorare con il Premio Oscar nel thriller 88, la Witt voleva prendere confidenza per la prima volta davanti alla macchina da presa. Tutto è cambiato durante le riprese di una scena in cui lei esi imbattono in un cadavere. Considerando che era la prima volta che il suo personaggio, l'assistente didattica Kim Cummings, vedeva un cadavere, la Witt voleva girare solo il primo ciak e far catturare alla macchina da presa la sua reazione alla .