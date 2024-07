Calciomercato Cremonese ritorno importante in difesa | il comunicato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Lafa sul serio per la prossima stagione e la sessioni estiva dicontinua a regalare mosse importanti. Il club ha ufficializzato ilindi Valentin Antov. “U.S.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Ac Monza le prestazioni sportive del calciatore Valentin Antov. Il difensore classe 2000 vivrà dunque la sua seconda avventura consecutiva in grigiorosso: dopo essere arrivato nelle ultime ore del mercato estivo del 2023, nel corso della stagione recentemente conclusa ha raccolto 36 presenze totali tra campionato, Coppa Italia e playoff di Serie BKT, mettendo a segno la sua prima rete in Italia nel successo per 1-0 contro il Cosenza del 14 gennaio 2024 e registrando 2 assist per i propri compagni di squadra”.