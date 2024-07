Viaggi la rivincita di Philadelphia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) Rimasta a lungo nell’ombra a causa della fama ingombrante delle vicine New York e Washington, ha guadagnato popolarità grazie a una vasta offerta culturale e una vivacità gastronomica che unisce sapori locali e cucine internazionali. Così il turismo è tornato a correre veloce, come l’eroe cittadino: il «pugile» Rocky. Non osano a tre a tre, nemmeno a due a due come un pugile in forma ritrovata (anche perché l’afa è notevole), ma sono tutti qui per la stessa ragione: salire in velocità i 72 gradini resi celebri dal film Rocky, poi alzare i pugni verso il cielo con lo sguardo fiero e gli occhi della tigre. Lo fanno atleti professionisti e improvvisati, padri nelle mani dei figli, fanatici con i guantoni stampati sulla maglietta, ragazze gaudenti, nonostante il trucco ormai sciolto.