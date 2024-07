Nato e Fronte Sud quali certezze porta a casa Meloni? Risponde Politi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024)sud, non solo un puntino sulla mappa geografica ma un tema che Giorgiahato all’attenzione del partner euroatlantici in occasione del verticedi Washington. Secondo Alessandro, direttore dellaDefense College Foundation, ha fatto capire molto bene che la Regione Sud non è un qualcosa d’indistinto e di vago. Congeoche Giorgiarientra in Italia dopo il verticedi Washington? Rientra a Roma con, ovviamente, la certezza proclamata del sostegno all’Ucraina, di cui lei è sempre stata un’interprete ortodossa. Ciò detto, è interessante la posizione molto chiara che lei ha sulla questione dei missili a lungo raggio, con designazione dei bersagli in Ucraina, invece nel territorio russo: quindi ortodossa sì, ma non con gli occhi chiusi.