I 90 anni di Armani il Re della moda simbolo del made in Italy

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2024) Oggi, 11 luglio, Giorgio, il maestro indiscusso, ha celebrato il suo 90esimo compleanno, confermando ancora una volta il suo ruolo di pilastro dell'eleganza e del lusso. Conosciuto affettuosamente come "Re Giorgio",è undi raffinatezza e stile senza tempo, un vero ambasciatore delinnel mondo.Dalle origini a un impero globalePartito da Piacenza, una piccola città nel cuore dell'Italia, Giorgioha costruito un impero che oggi è sinonimo di eccellenza. Dal 1975, anno in cui ha fondato la sua casa di, fino ad oggi,ha conquistato i cuori delle star di Hollywood, che fanno a gara per indossare le sue creazioni sui red carpet dei festival più prestigiosi. Il suo nome è diventato un marchio di garanzia per chi cerca eleganza e stile inconfondibile.