Descendants – L’ascesa di Red | recensione del film di Disney+

(Di venerdì 12 luglio 2024)di Red:deldiIl popolare franchise di, dove si raccontano le avventure dei figli adolescenti dei più celebri villain Disney, si arricchisce di un nuovo colorato e vivace capitolo:di Red. Si tratta del quarto lungometraggio in live action, ma anche di uno spin-off dei treprecedenti e un seguito della serie animata: The Royal Wedding. Diretto da Jennifer Phang a partire da una sceneggiatura di Dan Frey e Russell Sommer, questo nuovo capitolo riporta dunque gli spettatori nel regno di Auradon, dove si fa la conoscenza di nuovi personaggi. Fatta eccezione per qualche ritorno dai precedenti tredi Red si compone infatti di una nuova generazione di protagonisti, tra iconici villain, celebri principi e principesse e, naturalmente, i loro figli in cerca del proprio ruolo nel mondo.