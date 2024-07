Premio miglior tesi di laurea David Sassoli | c’è la terza edizione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 11 luglio 2024) FIRENZE – Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e il presidente della commissione politiche europee Francesco Gazzetti, insieme ai membri della commissione, il vicepresidente Giovanni Galli, la vicepresidente segretaria Anna Paris e i consiglieri regionali Valentina Mercanti, Fausto Merlotti e Andrea Vannucci hanno accolto a Palazzo del Pegaso i vincitori delle passate edizioni deldiper un appuntamento speciale la consegna delle pubblicazioni degli elaborati vincitori. Con loro il professor Luca Paladini protagonista come membro della commissione e docente all’università per stranieri di Siena. Nell’occasione i presidenti Mazzeo e Gazzetti hanno presentato l’2024 deldiche destina 20mila euro in 5 premi alletesti magistrali a tema L’Europa, le Regioni, i cittadini realizzate da studentesse e studenti degli atenei toscani.