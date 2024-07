La partnership tra Manchester City e C P Company è quella che stavamo aspettando da anni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) If you had to pick your first love, then what would it be? King Colin, Phil Foden or your first piece of C.P.? Con una serie di citazioni tratte dalla poesia di John Joseph Holt, C.Pannuncia la sua collaborazione con il. Che vedrà il brand fondato da Massimo Osti vestire la prima squadra del club inglese in qualità di Official Style Fashionwear Partner, oltre a supportare ilnel programma Healthy Goals in the Community, per la ristrutturazione di campi sportivi a disposizione degli abitanti. Un legame quello tra i due brand che celebra un rapporto autentico e di lunga data tra i due che hanno iniziato un dialogo a partire dagliOttanta quando i tifosi inglesi indossavano l'iconica Google Jacket, elevandola a simbolo della loro comunity, che da sempre rappresenta una serie di valori di inclusione.