Emilia 5 il nuovo prototipo di auto solare con 5 mq di pannelli fotovoltaici

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Museo Ferrari di Maranello ha fatto da palcoscenico alla presentazione di5, un avanzatodiche segna un importante passo avanti nella mobilità sostenibile. Frutto della collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore Ferrari, l’Università di Bologna e il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Most), questo veicolo rappresenta il culmine di anni di ricerca e innovazione.5 si distingue per i suoi 5 metri quadrati disul tetto e due motori elettrici integrati nelle ruote. Appartenente alla classe Cruiser, questa vettura a quattro posti combina praticità e prestazioni elevate. Il telaio e la maggior parte dei componenti, realizzati in materiali compositi a base di fibra di carbonio, permettono di raggiungere una velocità massima di 120 km/h mantenendo un peso contenuto di soli 460 kg.