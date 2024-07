Cipollino non ha eredi cosa penso dei giovani attori | Massimo Boldi picchia durissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Il cinepanettone è un genere a sé e il pubblico continua ad amarlo. Lo rivuole. Me lo chiede la gente in strada». Non ha dubbiche, dopo mezzo secolo di carriera, mantiene l'entusiasmo e il buonumore dei primi anni quando, assieme a Cochi e Renato, approdava a Canzonissima non convincendo del tutto la Carrà: «Ma non è vero che mi odiava, come hanno scritto. Semplicemente non mi conosceva. Poi negli anni è nata una conoscenza, mi ha ospitato più volte nei suoi programmi» racconta il grande comico a Libero alla vigilia della partenza per Manduria in Salento dove da oggi a domenica è di scena la prima edizione del Comedy Film Fest, il primo festival in Italia dedicato interamente alla grande commedia italiana e internazionale che sabato sera dedicherà un tributo proprio all'attore divenuto famoso assieme al suo personaggio “”.