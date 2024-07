Pallanuoto Trofeo Rotterdam | Setterosa ko contro la Spagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nella seconda giornata deldi, l’Italia perde 13-10la, vicecampione europea e bronzo mondiale. Per iltripletta di Bettini, doppiette per Avegno e Cocchiere, un gol per Tabani, Giustini e Picozzi. Le due nazionali tornavano ad affrontarsi dopo la sfida nella fase a gironi degli Europei dello scorso gennaio ad Eindhoven: in quel occasione vittoria dellaper 14-8. Nella terza giornata, domani giovedì 11 luglio alle 15:30, l’Italia affronta la Grecia. Le elleniche hanno battuto 14-12 le azzurre ai quarti di finale dei Mondiali di Doha. Dopo ildi, la squadra sarà in collegiale al Centro Federale di Napoli “Felice Scandone” dal 16 al 23 luglio ed in common training con il Canada dal 17 al 21.