Il sindaco di Milano Sala | Ci tengo molto che l’Alcione possa giocare in città

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ildi, Giuseppe, a margine dell’evento ‘Il ruolo glocale dei soggetti istituzionali e funzionali nello sviluppo del territorio‘ al Meet Digital Culture Center, ha parlato delle possibilità di vedere, squadra neopromossa in Serie C,dentro a un suo impianto: “Noi abbiamo la possibilità di lavorare sullo spazio, uno stadio a, solo che bisogna farci un po’ di investimenti. Alcione lo sa, è pensabile che in una prima fase nonstare in, io però ciche aciessere, per cui stiamo vedendo questo dossier”. Un problema noto anche nella capitale, dove tutte le piccole società romane che, come Trastevere, Ostiamare o altre, ambiscono ad andare in Serie C, sarebbero poi costrette a ‘emigrare’ altrove per la mancanza di un impianto, anche nella provincia, che sia omologato per la terza serie, a parte l’Olimpico.