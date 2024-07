Horizon 2 non uscirà più al cinema il 16 agosto | ecco perché

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La seconda parte di, l’epico western in quattro capitoli scritto, prodotto, diretto e interpretato da Kevin Costner nonpiù nelle sale il 16prossimo, come inizialmente previsto; a comunicarlo, la casa distributiva New Line in un comunicato stampa; all’origine del repentino cambio di programma, l’imponente flop al box office di: Parte 1, che in poco più di dieci giorni di programmazione, ha raccolto poco più di 20 milioni di dollari in tutto il mondo. La dichiarazione ufficiale, riportata da Variety, non fa naturalmente alcun diretto riferimento agli scarsi incassi, ponendo invece l’accento sulla volontà di espandere ulteriormente la finestra di programmazione della sfortunata Parte I nelle sale, nel tentativo di risollevarne le sorti Territory Pictures e New Linehanno deciso di non distribuire più “: Chapter 2” il 16per dare al pubblico maggiori opportunità per scoprire il primo capitolo di “” nelle prossime settimane, anche in streaming, sia in abbonamento che a noleggio.