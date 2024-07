Dopo la carne coltivata ecco il burro sintetico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Molte volte è stato spiegato perché lanon èsintetica, maderivata dalla crescita di cellule opportune in laboratorio, cellule coltivate così come per molti altri prodotti cui siamo avvezzi – tutti quelli a base di lieviti vari, a esempio. Tuttavia, non tutti i cibi che noi oggi consumiamo sono fatti di cellule – non tutti, cioè, corrispondono a pezzi di altri organismi viventi o contengono cellule di qualche tipo (se non come contaminante). Pensiamo ai derivati del latte, a esempio, o agli oli vegetali, agli zuccheri, al vino e così via: si tratta in tutti i casi di miscele più o meno complesse, la cui natura però non è quella di un tessuto animale o vegetale, né di un prodotto il cui costituente indispensabile consista in cellule.