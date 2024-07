Arrivo di aria atlantica Sottocorona | cosa cambierà e dove colpirà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Qualche nuvola, poche e secche, al Sud c'è. Nuvole che arrivano dall'Atlantico e che mirano alle zone alpine": così inizia l'ultimo bollettino meteo di Paolo, che come ogni mattina ha aggiornato i telespettatori di La7 con le nuove previsioni. "Entra o non entra quest'umida, ma qualsi inizierà a vedere", ha precisato poco dopo. Oggi il tempo sarà per lo più "stabile" e "sereno" al Centro-Sud ma anche su alcune zone del Nord, "soprattutto in quelle di pianura". Sulle zone alpine occidentali e al di là del confine, però, "qualche fenomeno intenso e isolato c'è", ha assicurato l'esperto. Domani, "Centro-Sud con totale assenza anche di nuvole", ma sul Piemonte bisogna attendere "una zona anche abbastanza estesa di possibili fenomeni intensi.