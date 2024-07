La situazione sulle panchine delle avversarie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) In attesa di conoscere il futuro dell’Ascoli, al momento il patron Massimo Pulcinelli ha confermato che sulla panchina bianconera rimarrà Mister Massimo Carrera. "Per noi su questo non ci sono dubbi – ha dichiarato – Ha fatto bene, è una persona seria e ci piace molto come lavora. In questi giorni stiamo costruendo la squadra insieme a lui quindi in caso di nostra permanenza la guida tecnica sarà di sua competenza. In caso di vendita poi chi verrà farà le sue valutazioni". Rimane quindi soltanto un dubbio sugli allenatorisquadre del girone B della serie C ed è relativo alladella Lucchese. La società rossonera comunque sembra intenzionata a confermare mister Giorgio Gorgone anche se ancora non è arrivata l’ufficialità. Ieri si è sbloccata laa Pescara con il presidente Sebastiani che ha annunciato l’arrivo di Silvio Baldini.