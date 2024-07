Filctem Cgil Bergamo Sara Nava è la nuova segretaria generale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 luglio 2024) È stata eletta lunedì 8 luglio all’unanimità lasegreteria delladi, il sindacato che tutela i lavoratori tessili, chimici, dell’energia e della gomma-plastica: la, 35 anni, madre di un figlio e in attesa del secondo.ha una laurea in scienze umanistiche, dal 2014 è funzionariaper la zona di Grumello del Monte, e nel 2018 entra in segreteria. Prende il posto di Ezio Acquaroli, che a breve raggiungerà l’età pensionabile. L’elezione ha confermato il segretario uscente Luca Cappanera, ed ha eletto come terzo componente Giuseppe Enrico, 44 anni. “Sono contenta di poter continuare il lavoro svolto da Ezio in questi anni – commenta– con alle spalle un gruppo dirigente solido che saprà supportare adeguademente la categoria anche nel periodo della mia assenza, legata alla nascita del mio secondo figlio.