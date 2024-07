Euro 2024 | notizie sulla squadra Spagna-Francia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Di martedì 9 luglio 2024

Antoine Griezmann è stato escluso dal ct della Francia Didier Deschamps per la semifinale di Euro 2024 contro la Spagna a Monaco. L'attaccante dell'Atletico Madrid non è riuscito a raggiungere le massime prestazioni nelle cinque partite finora disputate dalla Francia, durante le quali non ha segnato un gol su azione; i suoi tre gol sono arrivati ??da due autogol e da un rigore. Ousmane Dembele subentra a Griezmann dopo l'ottima prestazione in campo contro il Portogallo nei quarti di finale. Anche Adrian Rabiot è titolare dopo aver saltato i quarti di finale per squalifica, mentre l'uomo con la maschera, Kylian Mbappé, è il capitano della Francia. Formazione titolare della Francia contro la Spagna: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé