Che cos’è Lyma il beauty device che fa impazzire le star

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 9 luglio 2024) La nuova frontiera delcasalingo si chiamae, nello specifico, si tratta di un laserutilizzato per andare a contrae l’invecchiamento del viso. In sostanza, dunque, si tratta di un modo per portare uno trattamento estetico professionale nella tranquillità della propria casa e, soprattutto, con maggior costanza. E a trasformare questa tecnica in una nuova ossessione per molte donne sono state, ovviamente, ledel cinema. Tra tutte quelle che maggiormente sono state conquistate da questo strumento sono Sienna Miller, Gwyneth Paltrow, Sofia Richie, Jourdan Dunn, Rosie Huntington-Whiteley e Hailey Bieber. Tutte unite nel sacro vincolo della lotta all’invecchiamento. ma di cosa si tratta effettivamente e quali sono i costi, oltre ad eventuali rischi? Come si usaDetto questo, dunque, vediamo nello specifico come utilizzare il laser di