Parigi 2024 la carica dei 403 | mai così tanti atleti azzurri a una Olimpiade superato il record di Tokyo – L’elenco completo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Italia parteciperà alle Olimpiadi di, tra meno di 18 giorni, con la delegazione sportiva più ampia di sempre: 403, 209 uomini e 194 donne, che competeranno in 34 discipline. Unche però vuole essere solo funzionale a stracciare ben altro primato: quello del numero di podi. E se a2020 ci siamo presentati con 384, di cui 197 uomini e 187 donne, gliora mettono nel mirino anche il medagliere realizzato all’epoca: 40 podi in 19 discipline, con nuoto e scherma regine (con 7 e 5 medaglie e con l’ca a regalare le emozioni più intense per la nostra Nazionale, con 5 ori su 5 podi. Ci saranno alcuni degli eroi di quella impresa, da Marcell Jacobs a Gianmarco Tamberi, da Massimo Stano ad Antonella Palmisano, da Filippo Ganna a Simona Quadarella e Gregorio Paltrinieri.