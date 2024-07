Massiccio attacco con missili a Kiev morti e feriti Zelensky | Colpito ospedale pediatrico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il presidente ucraino Volodymyre il primo ministro polacco Donald Tusk hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime dei sanguinosi attacchi russi di oggi.è in visita in Polonia, uno dei principali sostenitori dell’Ucraina, prima di partire per il vertice della Nato, in programma a Washington. Il bombardamento russo è avvenuto mentre il presidente Volodymyrera atteso a Varsavia, prima di volare poi al vertice della Nato a Washington. “I terroristi russi hanno attaccato ancora una volta in modol’Ucraina con. Diverse città:, Dnipro, Kryvyi Rig, Sloviansk, Kramatorsk – ha detto, elencando i principali centri civili nel sud e nell’est del Paese presi di mira dalle forze di Mosca -.