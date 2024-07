Margot Robbie è incinta del suo primo figlio ecco la foto incriminata

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 8 luglio 2024) La star di Barbie,, e il regista Tom Ackerley, suo marito dal 2016, stanno per diventare genitori per la prima volta! La lieta notizia ci arriva direttamente magazine americano People, che sembrerebbe aver avuto conferme da fonti certe e vicino alla coppia, che al momento però non ha ancora confermato la notizia, mae Tom Ackerley sono famosi per la loro privacy, infatti si sono sposati con una cerimonia privata in una spiaggia australiana nel dicembre del 2017 senza annunciare neanche il loro fidanzamento, quindi non c’è da stupirsi se un giorno vedremo direttamentecon il pancione senza nessun preavviso., Fonte: © Cobra Team\BACKGRID via DailyMailLa coppia si trova attualmente in Italia per godersi le loro vacanze sul lago di Como, proprio doveè stata paparazzata mentre indossava un top che lasciava scoperto un pancino un po’ sospetto e non i suoi soliti addominali, l’immagine apparsa sul dailymail che subito dopo l’annuncio di People ha ingaggiato i suoi migliori paparazzi alla ricerca di