Il Carpi prende forma | vicino il regista Santoro Ufficiali Amayah e Verza Saporetti giorni decisivi

(Di lunedì 8 luglio 2024) È stata una domenica calda di mercato per il, che a settedal raduno di lunedì 15 continua are. Dalla Toscana arriva la conferma di un grande colpo in avvicinamento per il ds Bernardi, che sfruttando gli ottimi rapporti con il Pisa ha ormai definito il prestito del centrocampista Salvatore, napoletano classe ’99 rientrato ai nerazzurri dal prestito alla Pro Vercelli. Giocatore duttile, che può essere l’alter ego di Mandelli in regia ma anche giocare con lui, nonostante gli appena 25 anni vanta già 168 gettoni in Serie C con 2 reti e viene da un’ottima stagione alla Pro (34 gare e un gol), vertice basso del 4-3-3 di Dossena. Cresciuto nella Casertana, coi campani ha debuttato 18enne in C giocando 4 stagioni di fila (101 gettoni), poi è stato acquistato nel 2021 dal Pisa che lo ha mandato in giro in C prima a Pistoia e Imola, poi col Monterosi e a Vercelli.