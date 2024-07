F1 ricatto a famiglia Schumacher | rilasciato su cauzione uno dei sospettati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ha pagato unadi 10.000 euro ed è tornato in libertà il 30enne sospettato di tentatoai danni delladi Michael. A riportarlo è la Frankfuerter Allgemeine Zeitung, che cita le dichiarazioni in merito allo stato delle indagini pubblico ministero Wolf-Tilman Baumert. “Probabilmente non è lui ad aver ideato il crimine: è accusato solo di favoreggiamento” ha spiegato. Oltre al 30enne, erano stati arrestati anche un 52enne che lavorava come addetto alla sicurezza per ladell’ex campione di Formula 1 e, in precedenza, padre e figlio, ritenuti i presunti ricattatori. Secondo quanto riportato da alcune fonti, i due avrebbero chiesto allauna cifra pari a 15 milioni di euro per non divulgare sul dark web un file contenente dati sensibili.