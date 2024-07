Troppa pioggia troppo sole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Alcune cose registrate in Lombardia questo e lo scorso anno: la temperatura più alta dal 1763, la siccità peggiore degli ultimi sette decenni, la massima quantità dicaduta in un giorno degli ultimi 170 anni, il livello più alto del lago di Garda dal 1977 e anche quello più basso dal 1950, i più alti cumuli di neve dell’ultimo decennio, il più rapido scioglimento dei ghiacciai di sempre, la maggiore frequenza di temporali in un mese a memoria d’uomo. C’è il pericolo di abituarsi al fatto che quasi ogni giorno l’asticella climatica si alza di una tacca. E abituandosi, c’è il rischio di non vedere l’impennata. Un ultimo dato: gli eventi meteorologici estremi registrati nel 2023 hanno superato la somma di tutti quelli avvenuti nel primo decennio degli anni Duemila.