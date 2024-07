Movida molesta Rabbia dei residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Idel centro storico valutano l’ipotesi di avviare un’azione legale contro il Comune per la ““ dell’estate. La notizia trapela dal palazzo comunale perché, a quanto pare, idel centro, nei giorni scorsi, prima della riunione del comitato provinciale sulla sicurezza di venerdì, avrebbero inviato addirittura una pec alle autorità, tra cui anche al sindaco Sisti (foto), con la quale viene evidenziata la totale assenza di controlli nel centro storico anche a proposito dei locali che propongono musica fino a tarda notte. Il Comune, in sostanza, non garantirebbe il rispetto del diritto alla quiete. Un caso simile si è già verificato a Torino con il tribunale che ha dato ragione ai. La questione a Spoleto riguarda principalmente l’area di Piazza del Mercato, divenuta da qualche anno cuore pulsante dellaestiva.