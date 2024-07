MotoGP Bagnaia stava perdendo il round del Sachsenring ma ha mandato Martin al tappeto Successo pesantissimo per il Mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Tra qualche mese, potremmo ricordare quanto accaduto quest’oggi come il punto di svolta della stagione 2024. Il Gran Premio di Germania avrebbe dovuto essere – per caratteristiche e pregressi su questa pista – una gara favorevole a Jorgenell’economia del duello iridato con Francesco, ma la caduta dello spagnolo al penultimo giro ha tramutato l’appuntamento tedesco in una tappa amica all’italiano. In pochi istanti, si sono spostati ben 30 punti. L’iberico aveva posto le fondamenta per tornare a +20 nella classifica iridata, dove ora invece si ritrova a inseguire, distante 10 lunghezze dal piemontese. Restano ancora 407 punti sul piatto, d’altronde non siamo ancora al giro di boa dell’annata corrente. È però palese come il modo in cui è maturato il risultato odierno valga ancor di più della sua entità matematica.