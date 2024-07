Ma si è vestita da Big Bubble! polemiche al matrimonio di Simona Ventura Gli abiti che hanno fatto scandalo…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Nel weekend della Notte Rosa di Rimini è arrivato il grande giorno per una delle conduttrici tv più amate:ha sposato il giornalista e scrittore Giovanni Terzi a cui è legata da 6 anni e che le hauna commovente proposta durante Ballando con le Stelle lo scorso dicembre. Alcune immagini e video sono stati pubblicati in anteprima sui social da Chi che aveva l’esclusiva del servizio sulle nozze. I due si sono uniti inal Grand Hotel di Rimini, un prestigioso albergo a 5 stelle fondato nel 1908. Il Grand Hotel è celebre per la sua facciata Liberty e l’elegante arredamento con autentici pezzi veneziani e francesi del XVIII secolo, grandi lampadari di Murano e marmi preziosi. L’hotel ha guadagnato fama internazionale grazie al film “Amarcord” di Federico Fellini, girato nel 1973.