Il West Ham ingaggia il difensore Kilman dai Wolves

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 7 luglio 2024) 2024-07-06 10:31:47 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: IlHam ha completato l’acquisto per 40 milioni di sterline di Maxdai, riunendo ilcon il nuovo allenatore Julen Lopetegui. Lopetegui ha allenatodurante la sua permanenza al Molineux e ha fatto della firma delcentrale una priorità dopo averne assunto l’incarico al London Stadium. Il 27enne ha firmato un contratto di sette anni con gli Hammers ed è impaziente di iniziare. Ha dichiarato al sito ufficiale del club: “È una sensazione incredibile essere un giocatore delHam United. “Non appena ho saputo dell’interesse del club, ho subito capito che era un’opportunità che volevo cogliere, quindi non potrei essere più felice di essere qui.