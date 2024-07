Giro d’Italia Femminile 2024 prima tappa Brescia-Brescia oggi in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Comincia ile lo fa con una cronometro individuale. La, inizierà da Piazza della La e finirà dopo 15,7 km con il ritorno nel centro città e la salita verso il Castello. L’Italia sogna con Elisa Longo Borghini, determinata a riportare il trofeo nel Paese dopo 16 anni, ma tre le atlete più quotate al via spiccano i nomi di Lotte Kopecky e Juliette Labous. SEGUI LATESTUALE CALENDARIO TAPPE Ladelsarà trasmesso intv in chiaro su RaiSport a partire dalle ore 12:50, mentre passerà su Rai Due alle 14:00 e fino alle 14:45. Garantita unaanche su RaiPlay e, per gli abbonati, sulla piattaforma Discovery+2, sempre dalle 12:50.