FOTO – Taremi il Porto rende omaggio al ‘Re di Persia’ | parole di stima!

(Di domenica 7 luglio 2024)lascia ildopo 4 anni per unirsi all’Inter di Inzaghi. Dopo il commovente saluto dell’attaccante iraniano, il primo nella storia dei nerazzurri, anche il clubgheseal suo ormai ex calciatore. Di seguito il post ‘regale’ pubblicato su Twitter IMPAZIENZA – Mehdiparla già da giocatore dell’Inter e non potrebbe essere altrimenti visto che manca pochissimo al suo arrivo a Milano, dove effettuerà l’ultima parte delle visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva alla quale seguirà ovviamente la firma sul contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia per i prossimi due anni (più uno). I tifosi nerazzurri attendono con impazienza l’ufficialità del suo acquisto, avvenuto ormai da mesi ma come per Piotr Zielinski, anche lui primo polacco della storia nerazzurra, verranno realizzati contenuti social e post di benvenuto.