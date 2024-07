Dai vestiti per le grandi occasioni ai top serali Dalle gonne ai bikini si prospetta una stagione ricca di volant Romantici e femminili

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 7 luglio 2024) Non sempre less is more. Talvolta i look della quotidianità o dellespeciali hanno bisogno di un quid in più, una piccola spinta di stile per brillare e farsi notare. Nell’Estate 2024 sono gli abiti cona prendersi questa responsabilità. O meglio, le balze in generale. Romantiche e dall’animo grazioso, decoranodi ogni tipo, topvoluminose e perfino costumi da bagno. Regalando movimento e dinamismo all’outfit. Costumi da bagno: 5 tendenze a cui ispirarsi X Da mattina a sera, dalla spiaggia alla città, sarà unacalda all’insegna dei