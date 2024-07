Paulilatino tragica gita fuori porta | morti tre motociclisti in un terribile incidente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 luglio 2024) Strage senza fine. Quella che avviene sulle strade italiane. E’ pesantissimo il bilancio dell’avvenuto a, in provincia di Oristano, sulla provinciale 11. Lo scontro tra quattro moto e un’auto è stato micidiale: tree due feriti. Le vittime sono le persone che erano in sella alle moto. Due delle tre vittime erano residenti in paese: sono Mario Sedda e Roberto Daga, entrambi di circa 30 anni. Del terzo motociclista deceduto non sono ancora state rese note le generalità, ma si è saputo che è di Ghilarza, un centro vicino, e che aveva legami e affetti a. Unadi amici che si è trasformata in una tragedia. Erano diretti al lago Omodeo. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato l’su un rettilineo caratterizzato dalla presenza di dossi per limitare la velocità dei mezzi che lo percorrono.