Notte di luna sogni e balene al Museo di storia naturale di Calci

(Di sabato 6 luglio 2024) Pisa, 5 luglio 2024 - Sarà possibile trascorrere unaaltra letture, musica dal vivo e storie illustrate per poi addormentarti in mezzo alle. Al risveglio, dopo la colazione, sarà possibile fermarsi per visitare con calma tutto il. Quando? Sabato 20 luglio 2024. Programma 21.00 – Accoglienza, benvenuto e inizio passeggiata intra letture, musica dal vivo e storie illustrate 23.30 –della buonae sistemazione nella Galleria dei cetacei 07.30 – Sveglia 08.00 – Colazione 09.00 – Saluti e arrivederci. Possibilità di fermarsi per visitare liberamente il. Informazioni generali Ti ricordiamo di portare con te: - sacco a pelo, materassino e, se lo desideri, cuscino (la postazione per laverrà allestita sul pavimento della Galleria dei cetacei) - oggetti per l’igiene personale - borraccia - torcia - tazza per la colazione All’arrivo lasceremo gli oggetti personali più ingombranti in un locale di deposito e verrà fornito un piccolo kit per la visita in notturna.