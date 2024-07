Juventus Bremer | Concentrato sulla Copa America mi sento bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) “Sono moltoAmérica e lascio la questione nelle mani dei miei agenti. Certo, ho letto alcune cose e sono felice di sapere che club con tanta storia potrebbero seguirmi, ma la verità è che parlerò di questo tema con i miei agenti dopo laAmérica. Ho molti obiettivi. Voglio giocare uno o due Mondiali e voglio continuare a lottare per titoli importanti in Europa”. Così Gleison, ad AS, dal ritiro del Brasile sul suo futuro alla. “Mimoltoe preparato per tutto quello che ho fatto nelle ultime stagioni. Piano piano stiamo aiutando laa tornare protagonista e a lottare per grandi traguardi. Spero davvero che la prossima stagione sia una stagione di grande gioia per tutti noi, giocatori e tifosi”,: “, mi” SportFace.