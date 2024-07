La Virtus Cibeno chiude Si trasferirà a Correggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non ci sarà più laal via della stagione del futsal di Serie D. Il gruppo della società gialloblù che con coach Luca Martinelli aveva partecipato agli ultimi 4 campionati si è infatti trasferito in blocco alla neonata, società reggiana che accanto al calcio a 11 (ha una squadra in Prima categoria e la filiera del giovanile) sarà al via anche con il futsal Figc in Serie D. Sidunque un’era per la, che per 18 anni era stata protagonista con la scalata dalla D alla C1 fino al 2016, quando ci fu un primo trasloco a Cavezzo, poi con il gruppo storico era ripartita nel 2019 fino all’epilogo attuale. Quello asarà un trasloco pressoché totale, col gruppo composto dai giocatori Nosari, Grazioli, Bacchelli, Rinaldi, Cenci, Casceglia, Caporale, Stassi e Bigarelli assieme all’ultimo arrivato Malmusi che comporranno la spina dorsale dei reggiani, guidati in panchina da Giorgio Montanari (foto), calciatoresino fino a maggio, che tornerà ad allenare dopo le esperienze a Mantova, Sant’Agata e Aposa fra B e C.