In Inghilterra vincono i Laburisti | Keir Starmer è il nuovo premier

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una vittoria a dir poco schiacciante: ben 405 seggi su 650 totali per i; solo 154 per i conservatori. Stando alle proiezioni della Bbc, non si vedeva una vittoria così schiacciante dai tempi di Tony Blair, che ottenne 417 seggi nel 1997. Il minimo storico per i conservatori risale al 1906 con 156 seggi. Storicamente, c’è anche chi avanza come data addirittura il 1832. Oggi in mattinata Rishi Sunak rassegnerà le proprie dimissioni alla Corona – e immediatamente dopo il leader dei, riceverà da Re Carlo III l’incarico per formare ilgoverno.alla guida del Regno Unito Il Cancelliere dello scacchiere Jeremy Hunt è tra i diversi ministri del governo conservatore britannico che, secondo gli exit poll, perderanno il loro seggio.