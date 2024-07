Il rapporto tra cibo e storia coloniale alla Trattoria Guaiana di Firenze

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non capita spesso di avere l’opportunità di assaggiare in Italia piatti ispiratifrancese. Solo di recente ho riflettuto sulla cucina della Guyana, anche se si tratta di un Paese vicino al mio di origine, la Giamaica. Instagram è stato recentemente invaso da paesi caraibici che cercano di promuovere i meravigliosi sapori e le grandi ricchezze delle nostre cucine. La Giamaica è stata influenzata dai suoi abitanti originari – gli indiani Taino e più specificamente gli Arawak, noti per l’invenzione dell’amaca – dagli africani occidentali, dai nordafricani, dai cinesi, dagli indiani dell’Est, dagli inglesi e da molti altri, a seconda delle regioni e delle famiglie. Tutto ciò che posso dire è che la Guyana, almeno quella britannica come Trinidad e Tobago, ha una base culinaria delle Indie orientali molto forte.