Calcio femminile Euro 2025 | 33 azzurre convocate contro Paesi Bassi e Finlandia

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Nazionalediè pronta ad affrontare gli ultimi due incontri che mettono in palio la qualificazione diretta aglipei. Le partite da disputare cono quella– prevista il 12 luglio a Sittard a partire dalle 20:45 – e quellala, in programma per le 19:00 del 16 luglio. L’Italia, al momento terza nel girone, dovrà fare più punti della Norvegia. Andrea Soncin ha deciso di convocare un blocco di 33 atlete, che il 10 luglio voleranno in terra olandese. Levantano un’importante novità, con Chiara Marchitelli pronta a vivere la sua prima avventura da capo delegazione, prendendo il posto di Stefano Braghin. Questo l’elenco delle: Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero, Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan); Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli, Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina); Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).