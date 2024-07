Appalti truccati indagato a Milano anche l’ex sottosegretario Pd Bocci Che è appena stato condannato per associazione a delinquere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nell’arco di 48 ore èpere ha scoperto di essereper corruzione. Non sono giorni rosei per Gianpiero, già deputato, segretario del Pd in Umbria eall’Interno nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Mercoledì il Tribunale di Perugia gli ha inflitto due anni e sette mesi di reclusione al termine del processo di primo grado sul presunto sistema di concorsinella sanità regionale, nato da un indagine nell’ambito della quale eraarree sottoposto a custodia cautelare ai domiciliari. Gli imputati erano una trentina, tra cuigovernatrice dem Catiuscia Marini, a sua volta condannata a due anni., in particolare, ègiudicato responsabile di aver fatto parte – insieme alassessore regionale alla Sanità Luca Barberini e a Maurizio Valorosi, allora direttore amministrativo dell’ospedale di Perugia – di un’perfinalizzata a “commettere una serie di delitti contro la pubblica amministrazione“, tra cui la “manipolazione sistematica dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda ospedaliera e dall’Usl Umbria 1?.