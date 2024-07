Taranto raffineria Eni | incidente lavoratore in prognosi riservata Dipendente di un' azienda dell' appalto

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) COMUNICATO SINDACALE Un grave infortunio, che ha visto coinvolto unOfficine Tecniche De PasqualeEni, si è verificato oggi all’internoEni di. Ilè stato soccorso e trasportato in ospedale, al momento la. Le causeattualmente sono oggetto di indagine da parte degli organi ispettivi e di controllo per ricostruirne la dinamica. La UILM e la RR.SS.UU esprimono il proprio dissenso su alcuni comportamentia committenza nei confronti dei lavoratori ee ditte, avendo constatato, con grande preoccupazione, che la sicurezza, tanto sbandierata, durante le attività di manutenzione impianti ha assunto marginale importanza, poiché le aziende ined i loro lavoratori vengono pressati affinchè le attività siano svolte in tempi celeri, sacrificando di fatto gli aspetti più basilaria sicurezza.