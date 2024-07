MotoGP GP Sachsenring Bagnaia | C’è il potenziale per vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il campione del mondo in carica, Francesco(Ducati Lenovo), nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Germania, in scena sul tracciato del, ha parlato dell’ultimo periodo di gare, fatto di tre vittorie consecutive e un dominio totale nello scorso GP ad Assen: “Vengo da tre weekend in cui sono sempre stato molto forte. Alla fine, ho perso punti solo nella Sprint di Barcellona. Mi sento molto bene a livello di feeling sulla moto. Nelle ultime settimane l’approccio mio e del team è cambiato e ne stiamo raccogliendo i risultati”. “Proverò a dominare anche su questo tracciato: ilperc’è. Marquez? Sappiamo quanto sia forte nel circuiti a sinistra. Sarà importante seguirlo e magari apprendere qualcosa di nuovo.