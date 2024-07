Inchino a sua maestà il teatro Sul palco spettacoli da non perdere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Come ogni estate, anche in questo 2024 torna il FossombroneFestival, che tocca la ventunesima edizione. Ne saranno protagonisti Francesca Gabucci e Michele Pagliaroni, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Giulia Bellucci e Luca Violini. La rassegna è promossa e realizzata da Opera col sostegno della Fondazione del Monte di Pietà di Fossombrone: in questa edizione glisaranno 3, contraddistinti da un mix di parole e musica. Il commento di Lorenzo Fiorelli, presidente della Fondazione del Monte: "Dopo la bella edizione dei vent’anni proseguiamo con una ventunesima stagione, emozionati e propositivi come sempre. C’è soddisfazione per questo traguardo, si tratta di un viaggio che ha superato le due decadi e che fin dal primo anno ha messo al centro la qualità della proposta artistica.