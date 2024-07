Il rivoluzionario Avinox Drive System di DJI vince il premio Eurobike 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Potenza ineguagliabile sui terreni con il nuovo marchio per mountain bike elettriche Amflow FRANKFURT, Germany, 4 luglio/PRNewswire/DJI, leader mondiale nel settore dei droni civili e nella tecnologia innovativa per fotocamere, ha presentato oggi, in occasione dell', l'innovativo sistema motore per e-bike che ridefinisce l'esperienza di guida delle mountain bike elettriche (eMTB). Il sistemafa il suo debutto all'e viene premiato dalla giuria con il riconoscimento di "Vincitore" nella categoria Componenti. Questo segna l'ennesimo passo avanti di DJI verso nuove tecnologie, questa volta dedicate ai rider e pronte a offrire prestazioni solide, durature e intelligenti mai provate finora.