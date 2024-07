Festa a Poggio Grande L’Osteria da Valentino compie mezzo secolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’aveva immaginata proprio così,, ladei 50 anni. Con tutti i clienti più affezionati intorno e soprattutto con la presenza di tanti, tantissimi cittadini della piccola frazione. "È stato bellissimo, davvero stupendo", dice con la voce quasi rotta dall’emozione a pochi giorni dalladi domenica scorsa ("non ho voluto pubblicizzarla tanto perché temevo sarebbero arrivati in troppi", sorride orgoglioso).Gaino, 75 anni, ne ha spesi 50 della sua vita dentro il suo locale nel cuore di, il punto di riferimento, l’unico, per l’ultimonella frazione di Castel San Pietro. I primi 15 anni, dal 1974 al 1989, "" è stato bar e alimentari, il negozietto dove prendere il caffè, trascorrere le ore giocando a carte e comprare il pane e il latte senza andare in città.