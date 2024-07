Calciomercato Milan La Repubblica | Stefano Pioli regala Zirkzee a Furlani! Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 luglio 2024), secondo Lal’addio dipermetterà adirsi. Ecco come Joshuatorna a essere un affare possibile. E non perché Kia Joorabchian abbia abbassato le proprie richieste. Assolutamente no. Vuole 15 milioni di euro sennò l’attaccante resta dove è, cioè a Bologna. Ma c’è una novità, importante. L’agente nelle ultime ore era ao: ufficialmente per sistemare i dettagli dell’affare Douglas Luiz (il procuratore anglo-iraniano rappresenta anche il brasiliano e la fidanzata Alisha Lehmann, acquistata dalla Juventus Women), ma, come scrive La, “c’è stato un nuovo contatto con i rossoneri, dopo la telefonata del giorno prima con Moncada, c’è stato e non è casuale: il club di Cardinale ha 10 milioni in più da destinare al mercato, quelli che pensava di dover spendere per lo stipendio lordo die del suo staff”.