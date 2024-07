Agguato dopo Inter-Juventus Tra i 51 tifosi a rischio processo c’è anche il padre del capo ultrà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Anna Giorgi e Nicola Palma MILANO Il nome, anzi il cognome, spicca nell’elenco dei 51 indagati per la guerriglia andata in scena in via Pinerolo la notte del 5 febbraio, a poche ore dalla fine del match-scudettovinto dai padroni di casa. Tra coloro che rischiano ilper l’assalto alla polizia avvenuto a poche centinaia di metri dallo stadio Meazza c’èil sessantenne Gianfranco Ferdico,di Marco, diventatoe portavoce della Curva Nordla rivoluzione al secondo anello verde indirettamente generata dall’omicidio di Vittorio Boiocchi. Come si legge nell’avviso di chiusura indagini notificato nei giorni scorsi dal pm Enrico Pavone, lui come gli altri 50 (tra i quali ci sonotre bulgari e un olandese di Eindhoven) sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata in concorso per aver scagliato "un considerevole numero di petardi, pietre e bottiglie di vetro" contro i poliziottivenuti per bloccare l’assalto ai pullman deiospiti in partenza da San Sirola partita.